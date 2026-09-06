30JoursPourLeJustePrix : La mobilisation contre la vie chère se poursuit

Des citoyens se sont mobilisés ce samedi à l’occasion de la « Marche des Paniers Vides », organisée pour dénoncer la hausse du coût de la vie et défendre le pouvoir d’achat des Sénégalais.

À travers cette mobilisation, les manifestants ont dénoncé notamment la flambée des prix du loyer, des produits alimentaires et de l’électricité, en particulier à travers le système Woyofal. Ils demandent au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour soulager les ménages et faire baisser les prix des produits et services essentiels.

La marche constitue le premier acte concret de l’initiative citoyenne « 30 jours pour le juste prix ». Présentée comme apolitique, cette initiative est née d’une mobilisation spontanée lancée sur les réseaux sociaux. Ses initiateurs expliquent avoir voulu agir face aux difficultés croissantes rencontrées par les populations et au sentiment d’abandon du combat contre la vie chère par les acteurs politiques.

« Les prix sont excessivement chers, tout est cher dans ce pays. Le loyer, le Woyofal… vraiment tout », a déclaré Samba Ndiaye, l’un des initiateurs du mouvement. Selon lui, cette situation concerne l’ensemble des citoyens, sans distinction.

Les organisateurs appellent les pouvoirs publics à « prendre leurs responsabilités » afin de réduire le coût des produits et services essentiels. « Nous n’en pouvons vraiment plus », a insisté Samba Ndiaye, évoquant le poids de la hausse généralisée des dépenses quotidiennes sur les ménages.

Dans un communiqué publié à l’issue de la mobilisation, le Collectif #30JoursPourLeJustePrix s’est félicité de la participation des citoyens et a remercié l’ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais ayant répondu à son appel.

Selon le Collectif, des citoyens de différents horizons se sont mobilisés autour d’une même préoccupation : la défense du pouvoir d’achat et la recherche de prix plus accessibles. Les organisateurs ont également salué le caractère pacifique de la marche, qui s’est déroulée, selon eux, « dans un esprit de responsabilité, de respect et de citoyenneté ».

Le Collectif a par ailleurs remercié le préfet pour l’autorisation accordée à la mobilisation ainsi que les forces de défense et de sécurité pour leur accompagnement et leur présence lors de la marche.

Si la marche est terminée, l’initiative se poursuit. Les organisateurs annoncent la continuation de leurs actions d’information, de sensibilisation et de mobilisation citoyenne sur la question de la cherté de la vie.

« L’initiative va se poursuivre, nous allons continuer le combat jusqu’à ce que l’on obtienne gain de cause », a affirmé Samba Ndiaye au micro d’iRadio.

Le Collectif #30JoursPourLeJustePrix entend poursuivre son action « dans un esprit constructif, pacifique et responsable ». « Aujourd’hui, les Sénégalais se sont exprimés. Leur voix mérite d’être entendue », conclut-il.