363 millions F CFA en denrées volés : Deux suspects cueillis en Guinée-Bissau

Spécialisée dans la logistique, l’approvisionnement et la gestion d’entrepôts de stockage de denrées, la société Simar S.A a saisi la brigade de recherches de Faidherbe d’une plainte pour un détournement de produits alimentaires pour un montant de 363 millions de francs CFA. Dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs réussirent très vite à localiser, à Touba Ndamatou, un camion chargé de 25 tonnes de blé. Les vérifications faites permettent de constater que le convoyeur ne détenait qu’un bon de livraison censé avoir été délivré le 21 octobre 2025 par l’entreprise plaignante, mais dont l’authenticité restait à démontrer.

L’Observateur, qui révèle cette affaire, déroule : «La poursuite de l’enquête permettra d’établir que le blé a été frauduleusement chargé depuis les entrepôts de stockage de Simar, sis à Cambérène. C’est alors que les pandores vont orienter leurs investigations en direction des personnes intervenant dans la gestion, le contrôle et la sortie des marchandises.»

Le quotidien du Groupe futurs médias rapporte que les gendarmes mettront à nu «un système de soustraction et de revente de denrées dans le marché local». Plusieurs arrestations s’en suivront. «Parmi les interpellés, figurent deux individus appréhendés en Guinée-Bissau. L’enquête suit son cours en vue de démasquer d’autres figures du réseau», conclut le journal repris par Seneweb.