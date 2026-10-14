4-Avril 2029 : Bassirou Diomaye Faye délocalise le défilé national à Kaolack

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la délocalisation à Kaolack du défilé officiel du 4 avril 2029, à l’occasion du 69e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

« Le chef de l’État annonce sa décision de délocaliser, en 2029, à Kaolack, la tenue de la prise d’armes et du Grand défilé marquant la fête nationale du 04 avril », indique le communiqué du Conseil des ministres tenu ce mardi.

Dans cette perspective, le chef de l’État a demandé aux ministres concernés de concevoir, sous la supervision et la coordination du Premier ministre, un « Programme spécial Indépendance » destiné à la région de Kaolack.

Selon le communiqué, ce programme devra intégrer la réalisation d’infrastructures publiques prioritaires ainsi que la relance de l’économie locale.

Bassirou Diomaye Faye a également invité le Premier ministre à présenter, chaque trimestre en Conseil des ministres, un compte rendu de l’état d’avancement des projets et travaux retenus au profit de cette région du centre du Sénégal.

Pour rappel, le Grand défilé du 4 avril et la prise d’armes présidés par Bassirou Diomaye Faye avaient été délocalisés à Thiès en 2025.