56 personnes touchées par une maladie digestive à Kébémer…la réaction du ministère de la Santé

L’alerte sanitaire signalée dans le district de Kébémer, dans la région de Louga, suscite de nouvelles interrogations. Alors que des informations évoquaient initialement 149 personnes hospitalisées, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce jeudi 5 novembre 2026, un bilan faisant état de 56 personnes présentant des symptômes de maladie digestive, dont 42 ont été hospitalisées.

Dans son communiqué, le département ministériel précise que les cas ont été signalés entre le 2 et le 4 novembre. Les personnes concernées présentent notamment des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales, parfois accompagnés de fièvre.

Ce bilan officiel fait apparaître un écart avec les premières informations faisant état de 149 personnes hospitalisées. Le ministère n’a toutefois pas apporté d’explication sur cette différence dans sa communication. Concernant l’origine de cet épisode, les premières observations orientent les soupçons vers une possible toxi-infection d’origine alimentaire ou hydrique. Aucune cause n’a cependant été formellement identifiée à ce stade.

Pour déterminer le facteur à l’origine de ces manifestations, des équipes mixtes de la Direction régionale de la Santé de Louga et de la Direction de la Prévention ont été déployées en appui aux équipes du district sanitaire de Kébémer. Des investigations approfondies sont actuellement en cours.

Sur le plan de la prise en charge, le ministère assure que toutes les personnes concernées ont bénéficié de soins. Leur état de santé global est jugé stable et aucun décès n’a été enregistré à la date de publication du communiqué.

En attendant les résultats des investigations, les autorités sanitaires indiquent suivre de près l’évolution de la situation, en collaboration avec les autorités administratives et les collectivités territoriales. Elles appellent également les populations à la vigilance, au respect des recommandations sanitaires et à se référer exclusivement aux informations provenant des sources officielles.

L’origine de cet épisode reste donc à déterminer, tandis que l’écart entre les 149 personnes annoncées dans les premières informations et les 56 cas recensés par le ministère demeure sans explication officielle.