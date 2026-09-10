Abdourahim Kébé quitte Pastef

La rupture est désormais actée entre Abdourahim Kébé et Pastef. L’ancien colonel de l’armée sénégalaise a annoncé, ce jeudi, son retrait des activités politiques au sein de la formation dirigée par Ousmane Sonko. « J’informe l’opinion nationale qu’à partir de ce jour, je mets un terme à mes activités politiques au sein de Pastef », a-t-il déclaré.

Jusqu’ici responsable au sein du parti, Abdourahim Kébé justifie son départ par « des raisons personnelles », sans apporter davantage de précisions sur les motifs de sa décision.

L’ancien officier a toutefois adressé ses remerciements à toutes les personnes qui lui ont accordé leur confiance et l’ont accompagné dans son « engagement civique et patriotique pour un Sénégal stable, rayonnant et prospère ».