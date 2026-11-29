Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé au lancement officiel du Projet d’urgence de renforcement des systèmes de distribution d’eau potable (PURSDEP), à Koussanar. Entièrement financé sur les ressources propres de l’État du Sénégal, ce programme est doté d’une enveloppe de 10 milliards de francs CFA et vise à améliorer l’accès à l’eau potable dans plusieurs localités du pays.

Prévu sur une durée de douze mois, le projet concerne plus de 680 localités réparties dans treize régions. Il prévoit la réalisation de 60 nouveaux forages, l’achèvement et la mise en service de 51 autres laissés en attente dans le cadre de précédents programmes, ainsi que la construction de 15 châteaux d’eau et d’unités de traitement.

Le programme comprend également la réalisation de 67 kilomètres de réseau et la pose de 3 000 branchements sociaux. Selon les objectifs annoncés, ces interventions permettront d’améliorer l’accès à l’eau potable de 682 000 personnes, avec une capacité de desserte estimée à 1 350 000 personnes à l’horizon 2050.

À Koussanar, le chef de l’État a également procédé à la mise en service d’infrastructures réalisées par anticipation. Il s’agit notamment d’un forage profond de 140 mètres, d’un château d’eau d’une capacité de 300 m³ et de 15 kilomètres de réseau. Ces ouvrages doivent permettre d’alimenter 17 villes et villages et d’améliorer l’approvisionnement en eau de 24 000 personnes supplémentaires.

Dans son allocution, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur le respect des délais d’exécution et de la qualité des ouvrages. Il a appelé les entreprises chargées des travaux à respecter leurs engagements et invité les populations à préserver les infrastructures mises à leur disposition.

Le président de la République a réaffirmé son exigence de garantir à chaque Sénégalais un accès à l’eau potable à proximité de son lieu de résidence, qu’il vive dans la capitale ou dans une localité du Sénégal oriental.