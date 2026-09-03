Accord avec le FMI : L’APR exige la transparence sur la dette et appelle à relancer l’économie

L’Alliance pour la République (APR) a réagi, ce jeudi 3 septembre 2026, à l’accord conclu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI). Dans un communiqué, le Secrétariat exécutif national (SEN) du parti dit prendre acte de ce nouvel engagement, tout en demandant au gouvernement davantage de transparence dans le traitement de la dette publique.

Le parti de l’ancien président Macky Sall invite notamment les autorités à communiquer clairement sur le Plan de traitement de la dette du Sénégal (PTDS), dont il souhaite connaître les contours et les implications. L’APR appelle également l’exécutif à éviter toute nouvelle mesure d’austérité susceptible d’aggraver les difficultés des populations, qu’elle estime déjà durement éprouvées par « plus de deux années de gestion scandaleuse ».

Dans son communiqué, l’ancien parti au pouvoir revient également sur le Plan de redressement économique et social (PRES), dont il considère que l’échec est désormais largement établi. Pour l’APR, la situation actuelle impose au gouvernement de revoir son approche économique et de privilégier des mesures susceptibles de soutenir réellement l’activité et le pouvoir d’achat des ménages.

La formation politique maintient par ailleurs ses réserves sur les chiffres relatifs à la dette publique. Revenant sur la controverse autour de la dette dite « cachée », l’APR estime que le retour du FMI et la conclusion d’un nouvel accord remettent en cause, selon elle, le récit développé ces derniers mois autour de cette question. Le parti soutient ainsi que la « dette cachée » relèverait davantage d’une construction politique que d’une réalité économique.

L’APR conteste une nouvelle fois le niveau d’endettement de 132 % du PIB qui avait été avancé et demande que plusieurs documents soient rendus publics afin de permettre, selon elle, une appréciation objective de la situation des finances publiques. Le SEN réclame notamment la publication du rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), du rapport provisoire de la Cour des comptes ainsi que du rapport du cabinet Mazars.

Sur le plan économique, l’APR préconise une relance reposant notamment sur l’investissement public et le lancement de grands projets. Le parti invite le gouvernement à donner une nouvelle impulsion à l’activité à travers des infrastructures routières, énergétiques, universitaires et hospitalières. Ces investissements devraient, selon lui, contribuer à stimuler la croissance, soutenir l’emploi et renforcer les capacités économiques du pays.

Cette relance devrait parallèlement s’accompagner d’une politique sociale jugée plus ambitieuse et plus efficace. L’objectif affiché par l’APR est de contribuer à restaurer la crédibilité économique du Sénégal et de poursuivre sa trajectoire vers l’émergence.

Concernant le nouvel accord avec le FMI, le parti dit attendre des résultats concrets. Il espère notamment que ce programme contribuera à restaurer la stabilité macroéconomique, à améliorer la viabilité de la dette et à réduire les vulnérabilités budgétaires. L’APR souhaite également que les ressources disponibles permettent d’accroître les dépenses sociales et de soutenir une croissance durable davantage portée par le secteur privé.

Le rétablissement des bourses de sécurité fait également l’objet de commentaires de la part du parti. Tout en prenant acte de leur retour, l’APR appelle les populations à rester vigilantes face à ce qu’elle qualifie de « supercherie en cours ». Le parti estime que ces transferts sociaux ne sauraient remplacer les mécanismes de soutien aux ménages, notamment les subventions dans le secteur de l’énergie.

Pour l’APR, les bourses ne doivent surtout pas devenir un dispositif permettant à l’État de reprendre, à travers la suppression de subventions ou la hausse de certaines charges, ce qu’il accorde parallèlement aux populations sous forme d’aides sociales. Le parti appelle ainsi le gouvernement à privilégier une politique économique capable de protéger durablement les ménages tout en créant les conditions d’une croissance soutenue.

À travers cette réaction, l’APR entend donc maintenir la pression sur les autorités autour de plusieurs exigences : davantage de transparence sur la dette et son traitement, la protection des populations contre les effets d’éventuelles mesures d’austérité et la mise en œuvre d’une véritable stratégie de relance économique fondée sur l’investissement, le secteur privé et une politique sociale renforcée.