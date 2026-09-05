Accord avec le FMI : Les cadres de l’AFP exigent de la transparence sur la dette et la protection du pouvoir d’achat

L’Alliance Nationale des Cadres du Progrès (ANCP), structure de l’Alliance des Forces de Progrès, réagit à l’accord conclu au niveau des services entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI). Si elle considère ce programme de financement comme une étape importante pour restaurer la stabilité macroéconomique et financière du pays, l’organisation appelle le gouvernement à faire preuve de « lucidité, de responsabilité et de transparence », notamment sur le traitement de la dette et l’impact des réformes sur le pouvoir d’achat des ménages.

Dans une déclaration rendue publique ce samedi 5 septembre 2026, l’ANCP dit prendre acte de l’accord conclu au niveau des services entre le Sénégal et le FMI, portant sur un programme de financement d’environ 2,2 milliards de dollars, soit près de 1 240 milliards de FCFA sur trois ans. L’organisation rappelle toutefois que cet accord reste soumis à l’approbation des instances du Fonds monétaire international.

Pour l’ANCP, cet accord constitue une étape importante dans le processus de restauration de la stabilité financière du Sénégal. Mais cette perspective ne doit pas, selon elle, conduire à minimiser les difficultés auxquelles le pays reste confronté.

« Cet accord doit être appréhendé avec lucidité, responsabilité et transparence », estime l’organisation, qui souligne que le Sénégal traverse une période financière difficile, caractérisée notamment par un niveau élevé d’endettement, des contraintes importantes en matière de financement et une dégradation récente de la signature souveraine du pays.

L’ANCP s’intéresse particulièrement à la question du traitement de la dette annoncé par le gouvernement. L’organisation estime que les Sénégalais doivent être informés avec précision des modalités envisagées par les autorités.

« Les Sénégalais ont le droit de connaître précisément les modalités envisagées : quelles dettes sont concernées, quels créanciers sont appelés à participer, quelles économies sont attendues et quelles seront les conséquences pour les finances publiques et les générations futures ? », interroge-t-elle.

Au-delà des indicateurs macroéconomiques et financiers, l’ANCP insiste sur la nécessité de mesurer le redressement économique à partir de ses effets concrets sur la vie quotidienne des citoyens. Pour l’organisation, l’amélioration des comptes publics ne saurait constituer une finalité suffisante si elle ne s’accompagne pas d’une amélioration des conditions de vie.

« La réussite du redressement économique ne peut être mesurée uniquement à l’aune des indicateurs financiers. Elle doit également se traduire par une amélioration concrète des conditions de vie des Sénégalais », soutient-elle.

La réforme annoncée des subventions énergétiques constitue, à cet égard, un autre sujet de préoccupation. L’ANCP reconnaît que la rationalisation des subventions peut être nécessaire pour préserver les équilibres budgétaires, mais elle demande que ces réformes soient accompagnées de dispositifs suffisamment efficaces pour protéger les ménages les plus vulnérables.

« La rationalisation des subventions peut être nécessaire pour préserver les finances publiques, mais elle doit impérativement être accompagnée de mécanismes efficaces de protection des ménages vulnérables », affirme l’organisation.

L’ANCP demande également au gouvernement d’expliquer clairement les conséquences attendues de ces réformes sur les prix, le coût de l’énergie et, plus largement, sur le pouvoir d’achat des ménages. Elle rappelle que la protection des populations vulnérables et le renforcement des transferts sociaux ciblés figurent également parmi les priorités associées au nouveau programme avec le FMI.

Dans sa déclaration, l’organisation appelle par ailleurs à accorder une place centrale au secteur privé dans la stratégie de redressement économique. Pour l’ANCP, les efforts d’assainissement budgétaire et de désendettement doivent être conduits de manière à préserver l’investissement et l’activité économique.

« Le désendettement et l’assainissement budgétaire ne doivent pas étouffer l’investissement, l’emploi et l’activité économique », prévient-elle, plaidant pour que le secteur privé puisse jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance et de la création d’emplois.

Sur le terrain de la gouvernance, l’ANCP dit saluer la volonté affichée par les autorités de renforcer la transparence budgétaire, la gouvernance et la gestion de la dette. Mais pour l’organisation, ces engagements doivent désormais dépasser le stade des annonces.

« Ces engagements doivent désormais se traduire par des actes, des informations accessibles au public et un suivi régulier par la représentation nationale et les citoyens », insiste-t-elle.

Dans un contexte économique et social marqué par de fortes attentes, l’ANCP appelle finalement à privilégier la transparence et la responsabilité dans la conduite du redressement économique. « Le Sénégal a besoin aujourd’hui de vérité, de rigueur et de rassemblement », conclut l’organisation.

L’Alliance Nationale des Cadres du Progrès assure qu’elle restera attentive à la mise en œuvre de l’accord avec le FMI ainsi qu’au traitement annoncé de la dette. Elle entend notamment veiller à ce que le redressement des finances publiques ne se fasse pas, selon elle, au détriment du pouvoir d’achat, de l’emploi et des générations futures.