Accord avec le FMI : Les Centristes Unis saluent le retour au réalisme économique

Les Centristes Unis pour la République, dirigés par Nicole Gakou, se félicitent de l’accord conclu au niveau des services entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), portant sur un nouveau programme économique et financier de 36 mois, d’un montant annoncé d’environ 2,2 milliards de dollars.

Dans une déclaration, la formation politique estime que cette avancée intervient après près de deux années marquées par des hésitations, des déclarations contradictoires et une communication économique qu’elle juge parfois éloignée des réalités financières du pays. Elle considère ainsi le nouvel accord comme une évolution positive, notamment parce qu’il devrait permettre au Sénégal de sortir de l’incertitude et de renouer avec la confiance de ses partenaires financiers.

Pour les Centristes Unis pour la République, cette confiance est essentielle pour permettre au pays de mobiliser les ressources nécessaires au financement de son développement, notamment à travers des financements jugés soutenables.

Le parti salue également ce qu’il considère comme une évolution du discours du gouvernement, désormais davantage orienté vers la réalité des équilibres budgétaires, du niveau d’endettement et des contraintes auxquelles le Sénégal est confronté en matière de financement.

Mais les Centristes Unis mettent en garde contre toute présentation de l’accord comme une victoire définitive. Selon eux, cette nouvelle étape doit plutôt ouvrir la voie à une gouvernance économique reposant sur « la transparence, la responsabilité et la vérité des chiffres ».

Le parti rappelle que le futur programme devrait notamment viser le rétablissement de la viabilité de la dette, l’amélioration de la mobilisation des recettes intérieures, la rationalisation des dépenses publiques, le renforcement de la gouvernance budgétaire ainsi que la protection des ménages vulnérables.

Dans ce contexte, les Centristes Unis estiment que les Sénégalais doivent être clairement informés des efforts et des contreparties liés à l’accord. Ils demandent notamment au gouvernement de publier rapidement le mémorandum de politiques économiques et financières ainsi que les principaux engagements associés au programme.

La formation politique souhaite également des explications précises sur les éventuelles nouvelles mesures fiscales et douanières, leur impact sur les ménages et les entreprises, ainsi que sur la trajectoire envisagée concernant les subventions, notamment dans le secteur de l’énergie.

La dépense publique constitue également un sujet de préoccupation. Les Centristes Unis demandent à savoir quelles dépenses pourraient être réduites, reportées ou réorientées et quelles conséquences ces choix pourraient avoir sur l’économie nationale.

Le parti appelle par ailleurs le gouvernement à clarifier les éventuelles mesures concernant la fiscalité des entreprises. Il estime que les acteurs économiques doivent connaître les nouvelles charges fiscales ou administratives auxquelles ils pourraient être confrontés et les dispositions envisagées pour préserver leur compétitivité.

Le pouvoir d’achat figure aussi parmi les principales préoccupations soulevées. Les Centristes Unis souhaitent notamment connaître les conséquences des réformes envisagées sur les prix de l’électricité, des carburants, des transports et des produits essentiels.

Sur l’emploi et l’investissement, le parti demande également des garanties afin que l’assainissement des finances publiques ne se traduise pas par un ralentissement de l’investissement privé ou une dégradation du marché de l’emploi. La question du traitement de la dette et de ses conséquences pour les générations futures est également posée.

Pour les Centristes Unis, la restauration de la confiance ne doit pas se limiter aux partenaires financiers internationaux. Elle doit également concerner les citoyens, les entrepreneurs, les investisseurs et les acteurs économiques nationaux.

La formation politique appelle ainsi à faire de la transparence budgétaire et de la pédagogie économique des priorités. Les Sénégalais doivent, selon elle, pouvoir comprendre la situation financière du pays, les efforts attendus et les effets concrets des réformes sur leur quotidien.

Les Centristes Unis estiment par ailleurs que le Sénégal ne pourra pas durablement financer son développement par l’endettement. Le pays devra également renforcer sa capacité à mobiliser ses propres ressources, améliorer l’efficacité de la dépense publique et créer les conditions d’une croissance davantage portée par le secteur privé.

La formation dirigée par Nicole Gakou plaide enfin pour un dialogue national autour de cette nouvelle étape économique. Elle souhaite que le gouvernement associe notamment les organisations patronales, les PME, les travailleurs, les collectivités territoriales, la société civile et les forces politiques représentatives afin que les efforts nécessaires soient compris, équitablement répartis et socialement soutenables.

Tout en saluant l’accord avec le FMI, les Centristes Unis pour la République rappellent qu’un financement ne constitue pas, à lui seul, un programme de développement. Pour le parti, le véritable défi sera désormais de transformer le retour de la confiance financière en croissance durable, en investissements, en emplois et en amélioration du pouvoir d’achat.

La formation politique assure qu’elle restera « vigilante et constructive », avec pour priorité l’intérêt du Sénégal et des générations futures.