Affaire ASER-AEE Power : TAS accuse Pastef de vouloir instrumentaliser l’Assemblée nationale

Le député Thierno Alassane Sall s’en prend à Ousmane Sonko et à la majorité parlementaire de Pastef dans le dossier ASER/AEE Power. Le leader de la République des valeurs dénonce un changement de position sur la création d’une commission d’enquête parlementaire et accuse la majorité de vouloir utiliser l’institution à des fins politiques.

Thierno Alassane Sall rappelle que, depuis octobre 2024, la majorité parlementaire s’était opposée à la mise en place d’une commission d’enquête sur les faits présumés liés à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et à la société AEE Power.

Le député affirme également que, depuis le dépôt de sa plainte, le 16 octobre 2025, ses adversaires politiques se sont appuyés sur l’article 53 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour empêcher toute discussion sur cette affaire.

Il relève toutefois ce qu’il considère comme un revirement de la majorité parlementaire, qui invoque désormais l’alinéa 1 du même article pour justifier l’ouverture d’une enquête parlementaire. Selon lui, cette démarche entre en contradiction avec l’alinéa 3, qu’il présente comme interdisant la création d’une commission d’enquête parlementaire sur des faits faisant déjà l’objet de poursuites judiciaires.

Dans une critique virulente visant Ousmane Sonko et Pastef, le leader de la République des valeurs dénonce une stratégie qu’il assimile à de la manipulation et de la propagande. Il accuse la majorité parlementaire de faire du Parlement une tribune politique plutôt qu’un cadre de contrôle et de transparence.