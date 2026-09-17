Affaire Caporal Fall : Le journaliste Pape Ousmane Cissé libre après son audition

À l’issue de son audition, le journaliste de la rédaction du groupe Sans Limites TV, Pape Ousmane Cissé, est sorti libre des locaux de la section de recherches de Colobane, selon des sources de Seneweb.

Par contre, l’ancien militaire Ousseynou Fall, alias « Caporal Fall », militant de Pastef et chroniqueur sur une chaîne YouTube, est toujours en garde à vue. Il est soupçonné d’avoir fait des révélations sur l’armée sénégalaise.

La vidéo visée aurait été diffusée depuis 2022 par la chaîne Sénégal 7. C’est dans ce cadre que le présentateur de l’émission à l’époque des faits – le journaliste Pape Ousmane Cissé – a été convoqué ce jeudi à 10 h pour audition à la SR de Colobane.

Source : Seneweb