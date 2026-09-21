Affaire des bijoux d’Éva Tra : le procès renvoyé après l’arrestation d’un présumé complice

Initialement prévu la semaine dernière devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le procès relatif à l’affaire des bijoux volés à l’animatrice Éva Tra a été renvoyé à vendredi prochain. Le juge a pris cette décision à la demande de l’avocat de la plaignante, à la suite d’un rebondissement dans l’enquête marqué par l’arrestation du présumé complice du principal suspect.

Il s’agit de Baye G. Selon L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce lundi, ce dernier « a été arrêté jeudi dernier par la brigade de recherches de Kaolack avant d’être acheminé le même jour, vers 20 heures, à la brigade de Faidherbe ».

Informé de cette évolution, « l’avocat de l’animatrice, avisé [de ce développement], a demandé le renvoi du dossier. Il a été suivi par le tribunal », rapporte le quotidien.

Le journal précise que le suspect, qui serait passé aux aveux lors de son audition par les gendarmes, a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs et complicité d’escroquerie.

Avant l’arrestation de Baye G., l’enquête menée par la brigade de Faidherbe avait conduit à l’interpellation de M. Goudiaby, présenté comme le cerveau du vol de bijoux d’une valeur de 12 millions de francs CFA. Il avait été arrêté le 9 septembre. Déféré au parquet, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt.

« Selon des sources concordantes, M. Goudiaby devrait être extrait de sa cellule ce lundi aux fins d’une audition et d’une confrontation avec son binôme », rapporte encore L’Observateur. Un exercice qui, selon le quotidien, pourrait donner lieu à des révélations et déballages avant le procès des deux hommes.