Affaire des billets noirs : Le lutteur Reug Reug présenté au procureur

La Brigade de recherches de Faidherbe, relevant de la compagnie de gendarmerie de Dakar, a déféré ce matin le lutteur O. Kane, alias « Reug Reug », A. B. Ndiaye, présenté comme un oncle maternel du lutteur, et D. Faye, présenté comme un saltigué (préparateur mystique), au tribunal de grande instance de Dakar. Le trio est poursuivi pour association de malfaiteurs et contrefaçon de billets de banque ayant cours légal.

Reug Reug et compagnie devront prendre leur mal en patience dans la cave avant de comparaître devant le procureur Ibrahima Ndoye, chef du parquet de Dakar.

Selon des sources de Seneweb, un célèbre promoteur de courses hippiques et un autre suspect, domicilié au kilomètre 50, sont activement recherchés par les gendarmes.