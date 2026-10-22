Affaire foncière : La Cour suprême confirme la liberté de Mamadou Guèye

Le maire de Djiddah Thiaroye Kao, Mamadou Guèye, est désormais libre. La Cour suprême a déclaré irrecevable, ce jeudi, le recours du parquet général contre sa mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, selon les informations de Seneweb.

Le 20 août dernier, la chambre d’accusation avait accordé une liberté provisoire à l’ancien directeur des Domaines. Ses avocats, Mes Mamadou Guèye Mbow, Alioune Badara Fall, Souleymane Soumaré et leurs confrères, avaient contesté l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Cette décision avait été suivie d’un pourvoi en cassation du parquet général. La Cour suprême a finalement déclaré son recours irrecevable, ouvrant ainsi la voie au maintien de la liberté provisoire accordée au maire.

Mamadou Guèye avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans le cadre du dossier foncier instruit devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Cette affaire implique notamment l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, et l’ancien directeur des Domaines, Mame Boye Diao.