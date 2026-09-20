Affaire JP N’Da : HSF appelle à l’apaisement et à sa libération

Horizon Sans Frontières (HSF), fidèle à sa vocation de promouvoir la paix, le dialogue et la concorde entre les peuples, suit avec attention la situation du jeune influenceur ivoirien JP N’Da, actuellement détenu au Sénégal.

Sans préjuger des faits ni interférer dans le travail de la justice, HSF appelle à l’apaisement et au dépassement de cette affaire.

L’organisation invite la plaignante, si elle l’estime possible et dans le respect de ses droits, à envisager le retrait de sa plainte afin de favoriser une issue pacifique et de permettre, dans le respect des procédures légales, la libération de JP N’Da.

HSF appelle également JP N’Da à privilégier le dialogue, les excuses et la réconciliation afin de tourner définitivement la page de cette affaire.

L’organisation appelle enfin les autorités compétentes, les familles et les proches à favoriser toute démarche de médiation et d’apaisement susceptible de permettre une issue pacifique.