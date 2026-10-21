Affaire « Kocc-Barma » : 129 564 fichiers pornographiques découverts lors des investigations

Les investigations techniques menées par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) dans le cadre de l’affaire El Hadji Babacar Dioum, alias « Kocc-Barma », ont permis de découvrir 129 564 fichiers pornographiques répartis entre deux plateformes web incriminées. Selon le journal Libération, ces éléments ont été retrouvés à la suite de l’exploitation des sites concernés, du téléphone et de l’ordinateur saisis chez le mis en cause.

Écroués depuis juin 2025, El Hadji Babacar Dioum et son présumé complice El Hadji Assane Demba, alias « Leuk Daour », sont poursuivis pour association de malfaiteurs, collecte illicite de données, diffusion de données à caractère personnel, atteinte à l’intimité de la vie privée, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, pornographie enfantine, pédophilie, extorsion de fonds et complicité de ces infractions.

D’après Libération, l’examen complémentaire des données extraites de l’ordinateur Apple MacBook Pro de « Kocc-Barma » a permis d’identifier trois sous-dossiers et dix fichiers. Parmi les éléments découverts figurent une copie de la carte nationale d’identité de M. Seck, présenté comme une victime de chantage, un fichier image relatif à un courriel d’El Hadji Assane Demba, ainsi que neuf vidéos au format MP4 provenant de WhatsApp et datées des 5 avril 2018 et 19 janvier 2019.

Le courriel retrouvé établirait un lien entre El Hadji Assane Demba et le pseudonyme « Leuk Daour », utilisé pour faire chanter des victimes. Selon les éléments rapportés par le journal, il tendrait également à démontrer qu’El Hadji Babacar Dioum connaissait El Hadji Assane Demba, contrairement aux déclarations de ce dernier.

Les opérations techniques réalisées sur les sites incriminés ont permis de récupérer les données hébergées sur leurs serveurs. Le volume extrait s’élève à 109,9 Go pour boydakar.com et à 189,1 Go pour babiporno.com.

Le site babiporno.com comptait 71 218 fichiers, dont 55 452 images et 10 897 vidéos. De son côté, boydakar.com regroupait 58 346 fichiers, parmi lesquels 49 865 images et 8 345 vidéos.

L’analyse des métadonnées a également permis d’identifier sept fichiers image sur babiporno.com contenant des coordonnées GPS. Les localisations relevées, réparties sur trois continents, comprennent notamment Conakry, Bamako et Dakar-Yoff.

Ces données constituent des pistes d’investigation susceptibles d’aider à identifier les auteurs des prises de vue et à effectuer des recoupements concernant les personnes mises en cause. Par ailleurs, la police des frontières, saisie dans le cadre de l’enquête, a indiqué qu’El Hadji Babacar Dioum avait effectué douze voyages entre le 19 novembre 2020 et le 27 mai 2025, soit six départs et six arrivées.

Selon les informations rapportées, ses déplacements l’ont conduit dans six pays : le Mali, l’Éthiopie, la Guinée, la Côte d’Ivoire, les Émirats arabes unis et la Turquie.