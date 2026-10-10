Affaire Mbayang Diop : Amnesty demande l’intervention du président Diomaye

A l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, célébrée ce samedi 10 octobre, Amnesty International Sénégal a exprimé ses inquiétudes concernant la situation de Mbayang Diop, détenue dans le couloir de la mort en Arabie saoudite depuis plus de dix ans. L’organisation appelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à intervenir personnellement pour tenter d’éviter son exécution, présentée comme imminente.

« Nous appelons le Président Bassirou Diomaye Faye à s’impliquer personnellement pour la sauver d’une exécution que l’on dit imminente », a demandé Amnesty International Sénégal.

Condamnée à mort en avril 2017 pour le meurtre à l’arme blanche de son employeuse saoudienne, Mbayang Diop avait affirmé être victime de maltraitance. L’exécution de sa peine était restée suspendue en raison de la minorité des enfants de la victime.

Selon son frère, Mamadou Diop, les enfants de la victime atteindront la majorité à la fin de l’année 2026. Cette échéance pourrait permettre à la justice saoudienne de statuer définitivement sur le sort de la Sénégalaise. Face à cette perspective, Amnesty International Sénégal insiste sur la nécessité d’une intervention personnelle du chef de l’État afin de tenter de sauver Mbayang Diop de l’exécution.