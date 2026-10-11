Affaire Mbayang Diop : La société civile sollicite la grâce royale du roi Salmane

Des organisations de la société civile, des personnalités publiques et intellectuelles, des responsables religieux, des défenseurs des droits humains et des associations de femmes ont lancé, ce samedi 10 octobre 2026 à Dakar, un appel solennel en faveur de Mbayang Diop, condamnée à mort en Arabie saoudite et détenue depuis plus d’une décennie.

Dans une déclaration commune, les signataires demandent au roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Gardien des Deux Saintes Mosquées, d’accorder sa grâce à la ressortissante sénégalaise ou de prendre toute mesure de clémence permettant d’épargner sa vie, dans le respect du droit et des procédures du Royaume.

Les organisations précisent que leur démarche ne vise ni à contester la décision de justice ni à remettre en cause la souveraineté judiciaire de l’Arabie saoudite. Elles reconnaissent la gravité des faits à l’origine de l’affaire ainsi que la douleur de la famille de la victime.

« Nous demandons pardon », déclarent les signataires, qui s’adressent particulièrement aux enfants de la victime. Ils les invitent, si leur cœur le permet, à envisager le pardon, tout en reconnaissant qu’aucune parole ne peut effacer la souffrance liée à la perte d’une mère.

Les signataires invoquent également les liens historiques, religieux, humains et fraternels entre le Sénégal et l’Arabie saoudite pour soutenir leur demande. Ils estiment qu’une mesure de clémence ne signifierait ni l’oubli de la souffrance de la victime ni un désaveu de la justice, mais pourrait constituer un geste exceptionnel de miséricorde.

La déclaration souligne par ailleurs que, si une issue favorable devient possible, Mbayang Diop pourrait consacrer le reste de son existence à la sensibilisation des jeunes femmes et des jeunes Sénégalais sur les dangers de certaines formes de migration et de recrutement à l’étranger.

Les organisations appellent l’État du Sénégal à poursuivre et à intensifier ses démarches diplomatiques en vue de favoriser une issue humaine à cette affaire. Elles invitent également les autorités religieuses, les chefs coutumiers, les organisations de défense des droits humains, les intellectuels, les artistes, la diaspora sénégalaise et toutes les bonnes volontés à se mobiliser autour de cette initiative.

« Notre objectif n’est pas l’affrontement. Notre objectif n’est pas la polémique. Notre objectif est de sauver une vie », affirment les signataires.

Dans leur supplique adressée au souverain saoudien, ils demandent une grâce qui permettrait à Mbayang Diop de retrouver un jour sa famille et son pays. Leur appel est placé sous le signe de la vie, de la miséricorde, du pardon et de la fraternité entre les peuples sénégalais et saoudien.