Affaire Mbayang Diop : L’archevêque de Dakar promet de saisir les autorités compétentes pour soutenir la demande de grâce

La mobilisation pour obtenir une grâce en faveur de Mbayang Diop, compatriote sénégalaise condamnée à mort en Arabie saoudite, se poursuit. Le collectif engagé dans cette démarche humanitaire a été reçu, jeudi 5 novembre 2026, par l’archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye, qui a exprimé son soutien spirituel et promis de saisir les autorités et personnalités compétentes.

La délégation était composée de Boubacar Sèye, président du collectif, de Mamadou Diop, frère de la condamnée, de Léopold Étienne Ndiaye et de Denis Ndour, représentant de la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des démarches entreprises pour obtenir une grâce en faveur de Mbayang Diop et préserver sa vie.

Au cours de l’audience, Monseigneur André Guèye a assuré les membres du collectif de ses prières et manifesté sa volonté d’intervenir auprès des autorités et personnalités compétentes afin de porter leur demande de grâce. Une démarche qui a été accueillie avec satisfaction par la délégation.

Dans son communiqué, le collectif souligne avoir particulièrement apprécié la qualité d’écoute, la disponibilité et l’attention manifestées par l’archevêque de Dakar. Il considère cette rencontre comme un encouragement supplémentaire à poursuivre les initiatives engagées en faveur de sa compatriote.

Le collectif a également exprimé sa reconnaissance à Monseigneur André Guèye pour son accueil et son soutien, estimant que cette démarche illustre les valeurs de fraternité, de solidarité et de dialogue au-delà des appartenances religieuses.

À travers cette audience, les membres du collectif réaffirment leur volonté de poursuivre la mobilisation pacifique et citoyenne, dans le respect des institutions saoudiennes et des voies diplomatiques. Leur objectif reste d’obtenir une grâce pour Mbayang Diop et de préserver sa vie.