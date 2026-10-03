Affaire Modou Ngom aux États-Unis : Amadou Ba appelle à l’assistance et au respect des droits

La situation de Modou Ngom, compatriote sénégalais actuellement concerné par une procédure judiciaire aux États-Unis à la suite d’un tragique accident, suscite l’attention d’Amadou Ba, président de la Nouvelle Responsabilité / Jamm-ji.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, l’ancien Premier ministre adresse d’abord ses pensées aux victimes de l’accident ainsi qu’à leurs familles, durement éprouvées par ce drame.

Amadou Ba estime que, dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, Modou Ngom doit pouvoir bénéficier de « l’assistance nécessaire », d’un accompagnement adapté et du plein respect de ses droits.

Le président de la Nouvelle Responsabilité / Jamm-ji exprime également son soutien à la famille et aux proches de Modou Ngom, confrontés à une épreuve qu’il qualifie de particulièrement difficile.