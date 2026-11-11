Affaire Ndiaga Seck : Le procès s’ouvre ce jeudi à Louga

Arrêtés en avril 2026 pour des faits présumés d’actes contre nature, Ndiaga Seck et ses co-inculpés seront jugés ce jeudi devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance hors classe de Louga. Au nombre de 32, les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d’autrui, collecte illicite de données à caractère personnel et harcèlement sexuel.

À la suite de l’enquête préliminaire menée par la police du centre de Linguère, le juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de Louga, qui avait ouvert une information judiciaire le 23 avril 2026, a rendu, le 15 octobre dernier, une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle.

Le dossier a été appelé à l’audience du 28 octobre dernier. Mais le procès a été renvoyé au 12 novembre pour une audience spéciale.

Source : Seneweb