Affaire Nourah Ba : Le chroniqueur Momo Cissé placé en garde à vue

Le chroniqueur Mamadou Cissé, plus connu sous le nom de Momo Cissé, a été placé en garde à vue à l’issue de son audition par les enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), rapporte PressAfrik. Il avait été convoqué ce jeudi 15 octobre 2026 à la suite de propos tenus au sujet de l’affaire Nourah Ba.

Lors d’une émission, il s’était exprimé sur cette affaire, qui a connu un nouveau développement judiciaire mercredi 14 octobre avec le placement sous mandat de dépôt de Nourah Ba. Cette dernière est poursuivie pour plusieurs chefs d’accusation, notamment faux et usage de faux en écritures publiques et dans des documents administratifs, en lien avec l’acte de naissance qu’elle détient.

Elle a également été inculpée pour provocation à l’intolérance religieuse, injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs.