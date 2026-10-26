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Société

Affaire Rox-Diodio Glow Skin : Le procureur Dicko envoie le dossier en instruction

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Mame Diarra Thiam, alias « Diodio Glow Skin », et la tiktokeuse Rokhaya Fall, alias « Rox la Chancelière », ont été fixées sur leur sort. Conduites ce matin devant le procureur Saliou Dicko, les deux dames ont vu leur dossier envoyé en instruction. Elles ont été déférées pour association de malfaiteurs, discours contraires aux mœurs et complicité d’injures.

Selon les informations de Seneweb, le chef du parquet a corsé le dossier en visant les délits d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Le dossier est confié au 2e cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Rox et Diodio font face en ce moment au juge pour leur inculpation.

Source : Seneweb

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