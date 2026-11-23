Le dossier de Tabaski Ngom devrait prochainement être enrôlé devant la juridiction correctionnelle par le Pool judiciaire financier (PJF), selon une source proche de l’affaire citée par Les Échos. Cette perspective fait suite à l’ordonnance définitive du doyen des juges d’instruction, Idrissa Diarra, qui a renvoyé l’ancienne agente comptable particulière de la Commission de régulation du secteur de l’électricité (CRSE) devant la juridiction de jugement.

L’inspectrice du Trésor devra répondre de deux principaux chefs d’accusation : un abus de confiance présumé portant sur 588 millions de francs CFA au préjudice de la CRSE et un détournement présumé de deniers publics évalué à 200 millions de francs CFA au préjudice de l’État du Sénégal, rapporte le journal.

L’opérateur économique Mor Guèye est également renvoyé devant le tribunal pour complicité de ces infractions, de même que Mamadou Lamarana Bâ, actuellement en fuite. En revanche, Moustapha Diop et Momath Bâ ont bénéficié d’un non-lieu total.

Selon Les Échos, la CRSE avait initialement porté plainte en évaluant son préjudice à 734 millions de francs CFA. Au cours de l’instruction, Tabaski Ngom avait contesté ce montant, reconnaissant environ 400 millions de francs CFA.

Elle soutenait que les fonds concernés avaient été empruntés par Moustapha Diop à la veille de la campagne des élections législatives. Une version rejetée par l’ancien ministre, qui avait contesté l’existence de cette dette et défié l’inspectrice du Trésor d’en apporter la preuve, sans que celle-ci y parvienne.