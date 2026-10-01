Affaires Pape Abdoulaye Touré et Reug Reug : Le parquet de Dakar fait appel

Selon les révélations de L’Observateur, dans son édition de ce jeudi 01 octobre, dans les affaires distinctes Pape Abdoulaye Touré et Reug Reug, le parquet de Dakar a fait appel contre les ordonnances prise par les juges d’instruction.

D’abord, le dossier Pape Abdoulaye Touré, connu comme des faits présumés de séquestration et de tortures, connait un nouveau rebondissement. Le parquet de Dakar a interjeté appel contre les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire rendues au profit de trois des quatre inculpés pour crimes contre l’humanité et tortures, dans le cadre des violences politiques enregistrées entre 2021 et 2024, sous la gouvernance de l’ex-président Macky Sall.

Le procureur conteste ainsi les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire rendues par les juges d’instruction des 1er et 2e cabinets. Mes Takha Cissé, Alioune Badara Fall, El Hadji Diouf, avocats de la défense et leurs autres confrères, devront désormais faire face au Parquet général devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, appelée à statuer sur la confirmation ou l’infirmation desdites ordonnances.

Au même moment, toujours selon L’Observateur repris par Pressafrik, l’affaire du lutteur Reug Reug, inculpé avec d’autres coaccusés dans l’affaire des faux billets de banque, connait une évolution similaire. Alors que le procureur avait requis son placement sous mandat de dépôt, le lutteur avait bénéficié d’une liberté provisoire sous conditions. L’appel interjeté vise donc à contester cette ordonnance.

Pour rappel, le lutteur et champion de MMA sénégalais Oumar Kane, dit Reug Reug, a été inculpé pour association de malfaiteurs et tentative de contrefaçon de billets ayant cours légal. Reug Reug a été interpellé par la Brigade de recherches de la gendarmerie de Faidherbe lors d’une opération d’infiltration.

Il est soupçonné d’avoir tenté d’écouler une quantité importante de « billets noirs » (des coupures de 100 dollars destinées à être lavées), pour une valeur estimée à 830 millions de francs CFA. Lors de son audition, le lutteur aurait affirmé qu’il ignorait le contenu du carton où se trouvait les faux billets.