Affrontement à Fass Mbao : Deux suspects déférés après la mort d’un jeune

L’enquête sur les affrontements meurtriers entre supporters de lutteurs à Fass Mbao connaît une nouvelle évolution. Deux suspects, identifiés comme M. Diop et O. Seck, ont été arrêtés puis déférés au parquet, rapporte le quotidien Libération.

Tous deux domiciliés à Fass Mbao, ils sont poursuivis pour attroupement, trouble à l’ordre public et actes de vandalisme ayant entraîné un meurtre. Leur arrestation intervient dans le cadre de l’affaire du jeune Ibrahima Diallo, âgé de 14 ans, tué lors des affrontements opposant des supporters du lutteur « Siguil », originaire de Yeumbeul, à des jeunes de Fass Mbao.

Selon Libération, les deux mis en cause ont communiqué aux enquêteurs les noms d’autres personnes présumées impliquées dans les violences et actuellement en fuite.

Parmi les personnes citées figurerait un individu blessé lors des échauffourées. Celui-ci aurait tenté de se faire soigner dans deux structures sanitaires, sans succès, faute de réquisition policière.

Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres personnes citées dans cette affaire.