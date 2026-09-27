Afrique du Sud : 27 morts dans deux fusillades à Johannesburg et près du Cap

Deux fusillades ont fait 27 morts et 26 blessés samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche en Afrique du Sud, selon la police. Les deux attaques se sont produites dans un bar de l’ouest de Johannesburg et dans un lieu de sortie à Lwandle, près du Cap.

À Johannesburg, des hommes armés de fusils d’assaut ont ouvert le feu samedi soir dans un bar, tuant 17 personnes et faisant 15 blessés, selon la police locale. La fusillade s’est produite vers 21h30, heure locale (19h30 GMT).

Après les tirs, les assaillants auraient fouillé certains clients et pris leurs téléphones portables avant de prendre la fuite à bord de deux véhicules non identifiés, a indiqué la police.

Une seconde fusillade s’est produite dans la nuit de samedi à dimanche à Lwandle, dans un township situé près du Cap. La police indique que 10 personnes ont été tuées et 11 autres blessées.

Selon les autorités, des hommes armés sont entrés dans un lieu de sortie à 01h46, heure locale (23h46 GMT), avant d’ouvrir le feu sur les clients.

Ces deux fusillades portent à 27 le nombre total de morts et à 26 celui des blessés, selon le bilan communiqué par la police sud-africaine.