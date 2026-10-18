Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo en visite de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire

Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo effectue une visite de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire du 18 au 19 octobre 2026.

Ce déplacement sera marqué par une séance de travail entre les deux Premiers ministres et leurs délégations respectives, ainsi que par des audiences de haut niveau.

Le chef du Gouvernement est accompagné des ministres de l’Intérieur, du Commerce et de l’Agriculture, ainsi que du ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération.

À son arrivée à l’aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a été accueilli par son homologue ivoirien, Robert Beugré Mambé, Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire.