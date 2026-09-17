Aldiouma Sow demande le contrôle de la gestion budgétaire de l’Assemblée par l’ARCOP

Aldiouma Sow, membre de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, appelle à une modification de la législation sur la commande publique afin de soumettre la gestion budgétaire de l’Assemblée nationale au contrôle de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

Dans une déclaration sur Facebook, il invite « le segment parlementaire » à démontrer sa bonne foi en allant « jusqu’au bout » de sa logique en matière de transparence et de reddition des comptes.

Aldiouma Sow cite notamment l’existence, à la Présidence de la République, d’une Cellule de Passation des Marchés Publics, estimant qu’aucune disposition légale ne l’impose. Selon lui, cet exemple montre que la transparence et la reddition des comptes doivent relever de pratiques concrètes et quotidiennes, plutôt que de simples déclarations.

« La transparence et la reddition des comptes ne se décrètent pas et ne constituent nullement un outil de manipulation de l’opinion pour noyer le poisson, elles se pratiquent et se vivent au quotidien », affirme-t-il.

Abordant la question de la traçabilité, le responsable de Kiiraay demande également la mise en place de commissions d’enquête parlementaire sur le compte Jamm du Fonds pour la paix en Casamance et sur l’affaire Kosmos.

Il soutient que cette dernière affaire aurait coûté « plus de 30 milliards de francs CFA », sans apporter davantage de précisions dans sa déclaration.

Aldiouma Sow conclut son message en réclamant des éclaircissements sur ces dossiers et en appelant à une reddition des comptes effective.