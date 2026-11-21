La controverse autour de la mise en vigueur de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 se poursuit. Le député Alioune Ndao a vivement réagi au décret pris par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu’il qualifie de « manifestement illégal et anticonstitutionnel ».

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le parlementaire déconseille toute saisine de la Cour suprême. « Surtout pas de recours devant la Cour Suprême », exhorte-t-il, estimant que les chances d’obtenir l’annulation du texte sont minces, pour « des raisons que tout le monde connaît ».

Alioune Ndao met notamment en garde contre la création d’un précédent juridique susceptible de renforcer les prérogatives de l’Exécutif. « Il faut absolument éviter de donner l’occasion au Président de disposer d’une jurisprudence qu’il va brandir chaque fois que de besoin, comme c’est le cas pour la date des élections locales », écrit-il.

Pour le député, la responsabilité de cette décision incombe exclusivement au chef de l’État. Il estime qu’il faut laisser Bassirou Diomaye Faye assumer « seul » les conséquences politiques et sociales de son décret.

À l’inverse, Alioune Ndao défend le travail de l’Assemblée nationale, affirmant que « l’Assemblée Nationale a fait correctement son travail, conformément à la loi et à la Constitution ». « C’est l’essentiel. Restons-en là », conclut-il.