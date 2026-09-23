Aly Bathily critique la gouvernance actuelle : « On vous l’avait pourtant dit »

Dans une contribution intitulée « On vous l’avait pourtant dit », Aly Bathily, coordonnateur de la République des Valeurs/Réewum Ngor en France, revient sur les critiques formulées avant l’arrivée au pouvoir des actuels dirigeants et estime que les difficultés rencontrées aujourd’hui donnent, selon lui, une nouvelle portée aux alertes qui avaient été lancées.

L’auteur rappelle que, pendant plusieurs années, certains acteurs avaient mis en garde contre le manque de préparation, de compétences et d’expérience des responsables aujourd’hui à la tête du pays. Il affirme que ces critiques avaient alors été écartées, étant attribuées à la rivalité politique, à la mauvaise foi ou à des manœuvres politiciennes.

Pour Aly Bathily, la situation actuelle permet désormais de juger les responsables au pouvoir sur leurs résultats. Il cite notamment la question de l’électricité, estimant que les autorités peinent encore à garantir aux Sénégalais un service électrique fiable.

Cette situation conduit le responsable politique à s’interroger sur l’opportunité d’attendre 2029 pour évaluer l’action de l’équipe dirigeante. « Qu’est-ce que vous voulez attendre de plus pour juger une équipe au pouvoir sur ses résultats ? », demande-t-il.

Aly Bathily estime que le débat doit désormais dépasser les slogans et les promesses pour se concentrer sur la capacité des dirigeants à gouverner, à produire des résultats et à répondre aux préoccupations quotidiennes des populations.

Dans sa contribution, il critique également ce qu’il présente comme les tentatives de remise en cause des critiques formulées contre le pouvoir. Selon lui, l’heure est désormais à l’évaluation de l’action gouvernementale à travers les résultats obtenus.

Le coordonnateur de la République des Valeurs/Réewum Ngor en France établit un parallèle entre « Pastef A (Ousmane Sonko) » et « Pastef B (Diomaye Faye) », qu’il considère comme relevant, selon son expression, de « la même arnaque politique ».