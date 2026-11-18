L’ancien Premier ministre Amadou Ba a répondu à la pique du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Ce mercredi 18 novembre 2026, le président de la Nouvelle Responsabilité est intervenu pour la première fois au pupitre de l’hémicycle depuis l’installation de cette législature, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances.

Face à l’impasse budgétaire et aux difficultés économiques du pays, l’ancien Premier ministre sous Macky Sall a alerté sur le niveau d’exaspération des populations. « Les Sénégalais sont fatigués et commencent à s’impatienter », a-t-il déclaré, plaidant pour un dialogue entre les différentes forces politiques.

Pour Amadou Ba, le rejet du budget ne doit pas laisser le pays sans solution. « Ne pas réussir à voter un bon budget fait qu’on se retrouve sans budget », a-t-il averti.

Il a ainsi invité les parlementaires à mettre à profit le délai de 60 jours pour engager des discussions et parvenir à un compromis. « Que nous nous asseyions tous pour en discuter, pour trouver une solution pour le Sénégal », a-t-il insisté, estimant que l’intérêt national doit primer sur les divergences politiques.