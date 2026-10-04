Amical : L’Argentine étrille le Burkina Faso 7-0

L’Argentine n’a fait qu’une bouchée du Burkina Faso, largement battu 7-0 samedi à Buenos Aires en match amical. La différence de niveau a été accentuée par l’état de fatigue des Burkinabè, arrivés seulement cinq heures avant le coup d’envoi après avoir été bloqués au Maroc.

Les finalistes du dernier Mondial n’ont laissé aucune chance aux Étalons. Ils ont inscrit cinq buts dès la première période, par Lautaro Martinez à la 4e minute, Moumouni Diallo à la 8e, Gianluca Prestianni à la 12e, Nicolas Paz à la 34e et Julian Alvarez à la 36e.

Au retour des vestiaires, Franco Mastantuono a inscrit le sixième but à la 56e minute, avant que Giuliano Simeone ne parachève le large succès argentin dans le temps additionnel, à la 90e+2.

Le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, a profité de cette rencontre pour effectuer une large revue d’effectif. Au total, 22 joueurs ont participé au match, dont Santiago Castro, Tomas Palacios et Matias Soulé, qui ont connu leur première sélection.

La rencontre a toutefois failli ne pas avoir lieu en raison des difficultés rencontrées par la sélection burkinabè. Les Étalons sont restés bloqués vendredi soir à Casablanca, au Maroc, faute de transporteur.

Ils se trouvaient dans la capitale économique du royaume après leur victoire 1-0 contre la Centrafrique lundi, dans le cadre des qualifications pour la CAN-2027. La sélection devait ensuite rejoindre Buenos Aires, mais son déplacement a été perturbé après l’annulation sans préavis du vol initialement programmé pour le mercredi 30 septembre par l’affréteur de l’avion, selon un communiqué de la Fédération burkinabè de football (FBF).

Les Burkinabè ont finalement pu rejoindre Buenos Aires à bord d’un vol spécialement affrété, mais sont arrivés seulement cinq heures avant le coup d’envoi.