Aminata Touré Mimi, l’architecte de Kiiraay ! (Par Bassirou DIENG)

Il est des Hommes qui sont nés pour jouer les premiers rôles et faire briller d’autres. Aminata Touré Mimi fait sans doute partie de cette catégorie de personnes. Leader charismatique, elle allie à la fois compétence administrative, vécu politique et expérience internationale. Le rôle de premier plan qu’elle joue partout où elle va en est une preuve palpable et évidente. « Ce ne sont pas les marabouts, c’est Dieu », pour emprunter le chanteur repris par certains.

Cette expérience à tout point de vue (je touche du bois), Mimi l’a mise au service de son pays. « Jusqu’à mon dernier souffle, je continuerai à servir mon pays », promettait-elle en 2020, lors de son dernier discours de départ du Conseil Économique, Social et Environnemental, tenu dans les locaux du siège de la défunte troisième institution de notre pays. Elle l’a promis et elle est en train de le faire par la Grâce du Seigneur.

Bloquée injustement lors des parrainages, Aminata Touré ne s’est pas contentée de croiser les bras comme certains l’ont fait, mais elle a décidé de soutenir la candidature du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au moment où certains investissaient la candidature de Macky Sall ou soutenaient celle de Amadou Ba ou d’autres. Ce, après avoir farouchement combattu la troisième candidature illégale et anticonstitutionnelle de l’ancien Président de la République.

Dans la coalition « Diomaye Président », elle préside les réunions, donne les orientations et démarches à énormément d’Hommes influents pour venir soutenir la candidature du Président Bassirou Diomaye Faye. À la sortie du Président de prison, elle l’a accompagnée à voir les membres d’organisations internationales venus superviser l’élection présidentielle et à mener à bien sa campagne électorale.

La victoire acquise, Mimi continue à accompagner le Président de la République. Lors des Législatives déjà, elle aide notre camp à décrocher beaucoup de maires qui ont accepté de voter notre liste jusqu’à ce que nous obtenions la majorité à l’Assemblée nationale.

11 novembre 2025, elle ose au moment où beaucoup rasaient les murs ou se faisaient « petits »

La situation de notre camp devenait ce qu’elle était, l’ex-Président d’honneur de notre Coalition Diomaye Président, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, mise sur Mimi parmi tous ceux qui étaient là, convaincu qu’elle était la seule à avoir les coudées franches et la posture politique et administrative nationale et internationale pour faire face à l’alors puissant Ousmane Sonko, président de Pastef. Redoutable et expérimentée, Aminata Touré lance son rouleau compresseur et met un bon dispositif en place pour mettre en œuvre les instructions du Président Bassirou Diomaye Faye d’ouvrir et de restructurer notre ex-coalition. Dans cette nouvelle dynamique, elle se fait entourer d’hommes et de femmes compétents, loyaux, courageux et engagés pour pouvoir résister d’abord au Pastef et ensuite l’affaiblir. Huit mois ont, en effet, valu à Aminata Touré et sa team pour décrocher près de 400 maires et avoir en leur sein plus de 500 organisations politiques mais aussi à dominer Pastef sur le plan de la communication.

Et Kiiraay naîtra…

Diomaye Président est partout avec une bonne animation, devenant une réalité dans tous les 46 départements et dans la Diaspora. Il fallait maintenant passer l’étape de coalition à celle d’un parti politique. Fier et satisfait du travail de Mme le Superviseur Général Aminata Touré Mimi, le Président Bassirou Diomaye saisit l’opportunité que sa rencontre avec les maires lui a offerte pour la féliciter et lui confier le travail de réflexion pour la transformation de la Coalition Diomaye Président en un parti politique. Très douée politiquement et expérimentée, elle invite toutes les organisations membres de la Coalition à signer officiellement une lettre d’engagement de fusion de leur structure dans le nouveau parti. Chose que la quasi totalité des leaders ont faite librement. Le 25 juillet 2026 au King Fahd Palace de Dakar, satisfait du travail accompli par Aminata Touré Mimi et son équipe, et qui a abouti à la naissance de Kiiraay, Les Patriotes Républicains, le Président Bassirou Diomaye Faye la félicite devant tout le monde tout en confirmant que notre nouvelle formation politique est désormais devenue la plus forte et plus représentative du landerneau politique du pays. Si cela a pu être le cas, c’est grâce, en effet, au travail colossal que Mme le Superviseur Général Aminata Touré Mimi et son équipe ont pu réaliser du 11 novembre 2025 au 25 juillet 2026 c’est-à-dire en seulement 08 mois.

Chapeau bas à Tata Mimi et à son équipe. L’histoire retiendra le rôle important que vous avez joué pour la sauvegarde de notre République dans les moments flous et difficiles. Mes hommages à vous et à tous ceux qui vous ont accompagnée dans cette aventure qui est sans doute écrite en lettres d’or dans les annales politiques de notre pays.

Par Bassirou DIENG

Coordonnateur national de la Cellule Média de Kiiraay

Témoin actif de l’histoire de Diomaye Président à Kiiraay