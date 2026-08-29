And Gueusseum interpelle le président de la République sur le passif social

Dans une déclaration consacrée à la prochaine Déclaration de politique générale du Premier ministre, And Gueusseum affiche sa prudence et appelle les autorités à apporter des réponses concrètes à ses revendications. L’organisation met notamment l’accent sur l’apurement du passif social et demande au président de la République d’user de son pouvoir d’arbitrage pour mettre fin au conflit qui l’oppose aux autorités.

And Gueusseum estime n’avoir enregistré « aucune avancée significative » malgré la signature du décret portant intégration des techniciens supérieurs dans la hiérarchie A2 par le Premier ministre sortant. Selon l’organisation, ce décret, pourtant attendu, est resté « quasi inopérant ».

Dans ce contexte, And Gueusseum dit entretenir peu d’illusions quant aux suites que la nouvelle Déclaration de politique générale pourrait donner à ses revendications. L’organisation souligne toutefois que le nouveau chef du gouvernement connaît les rouages de l’État, ayant notamment été Secrétaire général du gouvernement et pilote de l’Agenda Sénégal Horizon 2050.

Pour And Gueusseum, cette expérience rend d’autant plus importante l’attention portée à son discours. L’organisation affirme que la nouvelle Déclaration de politique générale sera examinée avec une « exigence particulière ».

Les revendications de la structure restent, selon elle, « claires et constantes ». Elles concernent principalement l’apurement du passif social hérité, présenté comme étant au cœur de son 14ᵉ Plan d’actions.

And Gueusseum estime désormais que les déclarations d’intention et les promesses de bonne volonté politique ne suffisent plus. Elle réclame des décisions concrètes, des engagements fermes et des actes correspondant aux attentes des travailleurs.

Face à ce qu’elle décrit comme un « désarroi croissant des populations », une « déception profonde des travailleurs » et la persistance d’un conflit qui, selon elle, dure depuis trop longtemps, l’organisation interpelle directement le président de la République.

Elle l’invite à mesurer la gravité de la situation et à exercer, « sans délai », son autorité et son pouvoir d’arbitrage afin de mettre définitivement un terme au conflit. Pour And Gueusseum, une sortie de crise passe notamment par la satisfaction effective des engagements pris et l’apurement réel du passif social.

L’organisation réaffirme enfin sa disponibilité au dialogue, tout en précisant qu’elle attend désormais des « actes concrets » et « à la hauteur des attentes légitimes des travailleurs ».