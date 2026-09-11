Après la DPG…Al Aminou Lô fixe plusieurs orientations

En marge du Conseil des ministres, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a demandé au ministre, Secrétaire général du Gouvernement, de convoquer dès la semaine prochaine une réunion du Comité ad hoc chargé du dossier de la rationalisation des entités du secteur parapublic.

Cette rencontre devra permettre d’arrêter la feuille de route destinée à assurer la mise en œuvre de cette rationalisation. Le chef du Gouvernement a également demandé à Sénégal Numérique SA (SENUM-SA), sous la supervision de la Primature, de mettre en place un système d’information, de veille et de prise en charge des préoccupations des populations.

Ce dispositif devra être alimenté par l’administration centrale, les services déconcentrés des ministères, les collectivités territoriales ainsi que les mécanismes de dialogue citoyen. Ahmadou Al Aminou Lô a, par ailleurs, insisté sur l’importance d’assurer une communication permettant de maintenir la dynamique engagée à la suite de la Déclaration de politique générale (DPG).

Dans ce cadre, le Premier ministre a annoncé de prochaines rencontres avec le patronat et les syndicats pour assurer le suivi du Pacte national de stabilité pour une croissance inclusive et durable. Il prévoit également des échanges avec les organisations de la société civile et la presse.

Le Premier ministre compte enfin rencontrer le Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal, après son installation par le président de la République, prévue à la fin de ce mois.