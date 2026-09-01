Après la mission du FMI…Cheikh Diba s’adresse à la presse dans quelques instants

À la suite de la mission du Fonds monétaire international (FMI) menée au Sénégal du 19 août au 1er septembre 2026, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, fera une déclaration de presse cruciale ce mardi 1er septembre 2026.

Cette prise de parole, très attendue par les acteurs économiques et les observateurs, permettra de faire le point sur les conclusions des échanges avec la délégation du FMI et de tracer les perspectives financières du pays.

Source : Seneweb