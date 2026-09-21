Après Mouhamed Diouf…un joueur de l’US Gorée décède dans le même accident

Après l’annonce du décès de Mouhamed Diouf, meneur de l’ASC Ville de Dakar, une seconde victime a été identifiée. Momar Marigo, ailier de la section basketball de l’US Gorée, est également décédé cette nuit dans un accident de la circulation.

Selon les informations recueillies par Seneweb, les deux joueurs se trouvaient ensemble au moment de l’accident. Les jeunes joueurs de Basket, Momar Marigo et Mouhamed Diouf, ont ainsi perdu la vie dans les mêmes circonstances, plongeant le milieu du basket-ball local dans une double peine.

La section basketball de l’US Gorée est aujourd’hui en deuil, tout comme l’ASC Ville de Dakar. Les deux clubs pleurent leurs joueurs, emportés dans un même accident dont les circonstances précises restent à établir. Un autre joueur de Basket serait actuellement dans le coma, a appris Seneweb.

Source : Seneweb