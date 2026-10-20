Armée : Le colonel Massamba Thiam prend le commandement de la Zone militaire n°1

Le colonel Massamba Thiam a officiellement pris ses fonctions de commandant de la Zone militaire n°1, ce mardi 20 octobre 2026. La cérémonie d’installation s’est tenue au carré d’armes du quartier Dial Diop, sous la présidence du vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’état-major général des Armées.

La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de Dakar, du maire de la ville et des personnels de la Zone militaire n°1. Elle a été marquée par une prise d’armes, une revue des troupes, la remise officielle du drapeau au nouveau commandant de zone ainsi qu’un défilé militaire. Le colonel Massamba Thiam succède au colonel Clément Chrisogone Nassalan, affecté à l’Institut de défense du Sénégal (IDS).

Fort de 28 années de service, le nouveau commandant de la Zone militaire n°1 possède une solide expérience acquise à travers des fonctions de commandement opérationnel et des responsabilités exercées au sein d’états-majors nationaux et multinationaux.