Arrêté pour trafic de cocaïne…un nigérian tente de corrompre les agents

Le Groupe de Lutte Antidrogue (GLAD) a procédé, le vendredi 28 août 2026 vers 18h30, à l’interpellation d’un ressortissant nigérian. L’homme est poursuivi pour détention, trafic, offre et cession de cocaïne, ainsi que pour tentative de corruption.

L’opération fait suite à un renseignement signalant l’existence d’un réseau actif dans le trafic de drogues dures dans plusieurs communes de la banlieue dakaroise. Les investigations menées par les gendarmes ont permis de localiser le suspect, qui a été arrêté en possession de 25,94 grammes de cocaïne qu’il s’apprêtait à écouler.

Lors de son interpellation, le mis en cause aurait proposé aux enquêteurs la somme de 500 000 francs CFA en échange de sa libération. Cette tentative de corruption a été immédiatement consignée dans le dossier.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur des activités du réseau et d’identifier d’éventuels complices.