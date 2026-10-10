ASER et Kosmos Energy : Amadou Ba s’oppose à de nouvelles commissions d’enquête parlementaires

Le député de Pastef, Amadou Ba, a réagi aux demandes de certains observateurs réclamant l’ouverture de commissions d’enquête parlementaires sur les dossiers de l’ASER et de Kosmos Energy. Dans une publication sur sa page Facebook, il affirme que ces deux affaires font déjà l’objet de procédures auprès d’organes compétents.

« Le dossier des 37 milliards de FCFA de l’ASER est entre les mains du Pool judiciaire financier (PJF) et les supposés 50 milliards de FCFA Kosmos sont instruits par l’IGE », a écrit le parlementaire.

Amadou Ba estime que l’ouverture de commissions d’enquête parlementaires sur ces dossiers n’est pas possible dès lors qu’ils relèvent de procédures judiciaires. Il invoque à cet effet les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale (RIAN).

« La Constitution et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale INTERDISENT FORMELLEMENT aux députés d’ouvrir des commissions d’enquête sur des dossiers judiciaires », a-t-il affirmé.

Le député a également dénoncé ce qu’il considère comme des tentatives visant à discréditer le travail des parlementaires. « Le SYSTÈME a activé tous ses relais, de la petite société civile, aux faux neutres pour salir le travail des députés », a-t-il déclaré.

Amadou Ba soutient que la dynamique de transparence est déjà engagée et affirme que le « peuple ne se laissera pas déposséder de son droit de savoir ».