ASER : Thierno Alassane Sall appelle à renforcer l’exigence de reddition des comptes

Le député Thierno Alassane Sall a appelé à renforcer l’exigence de reddition des comptes dans le dossier relatif à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).

À l’issue d’une rencontre tenue ce vendredi avec Alioune Tine et les responsables d’Afrikajom Center, l’ancien ministre s’est exprimé sur plusieurs questions liées à l’état de la démocratie et des libertés au Sénégal et dans la sous-région. Thierno Alassane Sall a salué le travail mené par Alioune Tine et ses collègues, notamment leur dénonciation des assassinats extrajudiciaires en Guinée.

Les échanges ont également porté sur le dossier ASER. Pour le député, cette affaire serait révélatrice d’une « gestion opaque », notamment concernant l’utilisation présumée de fonds publics destinés à l’électrification de milliers de Sénégalais. « Détourner des fonds publics destinés à sortir des centaines de milliers de nos compatriotes de l’obscurité est un crime économique, social et moral », a déclaré Thierno Alassane Sall.

Le parlementaire estime que la question de la reddition des comptes doit désormais dépasser le cadre des seuls acteurs politiques et de certaines organisations de la société civile. Selon lui, malgré la mobilisation autour de cette affaire, « une volonté politique manifeste de la circonscrire » serait à l’œuvre.

Thierno Alassane Sall appelle ainsi à une mobilisation plus importante de la société autour des exigences de transparence et de responsabilité. Il estime enfin que l’ampleur du dossier ASER justifie une réponse à la hauteur des enjeux financiers et sociaux.