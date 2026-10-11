Assemblée : Aminata Touré réclame une enquête sur le fonds JAM pour la paix en Casamance

Aminata Touré, dite Mimi Touré, s’est prononcée sur les commissions d’enquête parlementaire en cours à l’Assemblée nationale. S’exprimant ce samedi 10 octobre 2026 à Bambilor, elle a appelé à l’ouverture d’une enquête sur le fonds JAM pour la paix en Casamance.

« Je rappelle aux Sénégalais que Kiiraay et le président Bassirou Diomaye Faye sont les premiers à défendre la transparence et la reddition des comptes. Que ça soit clair, personne ne peut nous donner des leçons sur ça », a déclaré la superviseure générale de Kiiraay.

Mimi Touré a toutefois estimé que les investigations parlementaires devraient également porter sur le fonds JAM pour la paix en Casamance. « Mais, il faut aussi que le fonds JAM pour la Paix en Casamance soit intégré dans les enquêtes parlementaires. Que le Président de l’Assemblée nationale fasse cette commission d’enquête parlementaire. S’ils le font, la transparence sera totale… », a-t-elle affirmé.

Cette déclaration a été faite devant une foule réunie à Bambilor à l’occasion de l’officialisation de l’adhésion du maire de la localité, Ngagne Diop, au mouvement Kiiraay.