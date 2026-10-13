Assemblée : La LFR 2026 placée en priorité à l’Assemblée nationale

Le gouvernement a déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026, à l’ouverture de la session ordinaire unique 2026-2027. Le président de l’institution, Ousmane Sonko, en a fait l’annonce ce matin devant les députés, précisant que le texte avait déjà été distribué aux parlementaires.

Par lettre datée du 2 octobre 2026, le président de la République a demandé l’inscription prioritaire de ce projet de loi à l’ordre du jour de la session unique 2026-2027. Selon Ousmane Sonko, cette demande s’appuie sur l’article 84 de la Constitution. Le collectif budgétaire figure ainsi en tête des travaux de la nouvelle session parlementaire.

Outre la LFR 2026, trois autres projets de loi ont été déposés par le gouvernement. Il s’agit du projet de loi d’orientation relatif à l’autonomisation économique des femmes, du texte autorisant le président de la République à ratifier la Convention d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Sénégal et la Gambie, signée le 1er août 2023 à Banjul, ainsi que du projet de loi de finances pour l’année 2027, reçu la veille.

À la suite de la séance plénière d’ouverture, la Conférence des présidents a été convoquée à la salle de conférence de la présidence de l’Assemblée nationale afin de fixer le calendrier des travaux parlementaires.