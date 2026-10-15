Assemblée nationale : Abdou Mbow élu président de la Commission des Affaires économiques

L’Assemblée nationale poursuit le renouvellement de ses instances stratégiques. Le député Abdou Mbow a été élu président de la Commission des Affaires économiques, du Plan et de la Coopération.

Cette commission permanente joue un rôle important dans l’examen des orientations macroéconomiques, des projets de lois de finances et des politiques de planification du développement. Elle est également chargée d’examiner les conventions de coopération internationale soumises à la ratification du Parlement.