Assemblée nationale : Amadou Ba dénonce le rejet de plusieurs propositions de loi par l’exécutif

Le député et responsable de la communication de Pastef, Amadou Ba, a dressé le bilan des travaux en commission consacrés à l’examen des textes inscrits à l’ordre du jour de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale. Dans une publication diffusée ce vendredi sur le réseau social X, le parlementaire affirme que plusieurs propositions de loi d’initiative parlementaire ont été rejetées par le pouvoir exécutif.

Parmi les textes concernés figure une proposition visant à imposer la présentation préalable des contrats pétroliers et gaziers à la représentation nationale. Selon Amadou Ba, cette initiative devait permettre aux députés d’exercer un droit de regard et d’information sur les termes des contrats avant leur signature définitive par l’État.

Le gouvernement aurait également rejeté une proposition de loi consacrée à la prise en charge de la santé mentale en milieu carcéral. Le texte portait sur une question présentée comme prioritaire au regard des conditions de détention.

Un autre désaccord concerne la proposition de loi relative à l’encadrement et à la moralisation des fonds spéciaux. D’après le député, l’exécutif s’est opposé à cette réforme en estimant que ces enveloppes restent nécessaires pour mener des actions sociales d’urgence et de manière discrète, communément désignées sous le terme de Soutoureu.

Pour le responsable de la communication de Pastef, ces divergences devraient donner lieu à des échanges nourris lors de l’examen des textes en séance plénière.

Amadou Ba estime ainsi que les séances prévues la semaine prochaine devraient permettre aux différents protagonistes d’expliquer leurs positions et de clarifier leurs divergences autour de la question de la transparence publique.