Assemblée nationale : Le Mouvement des enseignants de la République des Valeurs appelle à l’apaisement

Le Mouvement National des Enseignants de la République des Valeurs dit suivre avec « une vive préoccupation » les incidents et tensions qui ont récemment marqué les échanges au sein de l’Assemblée nationale, ainsi que les menaces, insultes et propos hostiles visant le député Thierno Alassane Sall dans l’exercice de son mandat.

Dans un communiqué daté du 1er octobre 2026, le mouvement condamne toute forme de menace, d’intimidation, d’invective ou d’attaque personnelle contre un parlementaire, quelle que soit son appartenance politique. Il précise ne pas préjuger des responsabilités individuelles dans les incidents rapportés.

Pour le Mouvement des Enseignants de la République des Valeurs, la question dépasse la personne de Thierno Alassane Sall et concerne le respect du mandat parlementaire ainsi que la qualité du débat démocratique.

Le mouvement estime que l’Assemblée nationale doit rester un espace où les désaccords peuvent s’exprimer, où les politiques publiques sont confrontées et où majorité et opposition peuvent défendre leurs positions. Il rappelle que le désaccord et la contradiction sont inhérents à la démocratie, mais qu’ils ne sauraient justifier les menaces, les insultes ou l’intimidation.

Le Mouvement National des Enseignants appelle ainsi l’ensemble des parlementaires, de la majorité comme de l’opposition, à faire preuve de responsabilité et de retenue. Il invite également les députés à respecter les règles qui encadrent les travaux de l’Assemblée nationale et à privilégier les voies prévues par la loi et le règlement intérieur pour régler les différends.

En tant qu’enseignants, les membres du mouvement soulignent leur sensibilité particulière à cette question. Ils rappellent qu’ils enseignent aux élèves que le désaccord ne doit pas conduire à la violence, que la parole doit remplacer la confrontation et que les règles communes permettent à des citoyens différents de vivre et de travailler ensemble.

Dans cette perspective, le mouvement estime que l’Assemblée nationale doit constituer une « école de la démocratie », capable de montrer à la jeunesse qu’il est possible de s’opposer fermement sans se détester, de défendre ses convictions sans humilier son adversaire et de combattre une idée sans s’en prendre à celui qui la porte.

Le Mouvement des Enseignants de la République des Valeurs réaffirme par ailleurs son soutien à Thierno Alassane Sall dans l’exercice de son mandat parlementaire, tout en réaffirmant son attachement au libre exercice de l’activité parlementaire pour l’ensemble des députés, sans distinction entre majorité et opposition.

Il demande aux autorités et aux instances compétentes de faire toute la lumière sur les incidents rapportés, de veiller à l’application des règles de l’Assemblée nationale et de garantir à chaque parlementaire les conditions nécessaires à l’exercice libre et sécurisé de son mandat.

Le mouvement appelle également les responsables politiques, les militants et les citoyens à faire preuve de responsabilité sur les réseaux sociaux. Il estime que l’espace numérique ne doit pas devenir le prolongement des affrontements politiques à travers la diffusion de menaces, d’injures ou d’appels à la violence.

Face aux défis économiques, sociaux et institutionnels du pays, le Mouvement National des Enseignants de la République des Valeurs appelle enfin à l’apaisement, au respect mutuel et au retour à un débat parlementaire à la hauteur des responsabilités confiées aux représentants du peuple.

Dans son communiqué, le mouvement résume son appel en trois principes : « La démocratie se renforce par le débat. Elle grandit par le respect. Elle ne peut jamais se construire par l’intimidation. »