Attaque contre l’aéroport de Riyad : Le Sénégal réagit

Le Gouvernement du Sénégal a exprimé sa « profonde consternation » à la suite de l’attaque armée menée le samedi 10 octobre 2026 contre l’aéroport international King Khalid de Riyad, en Arabie saoudite. Dans un communiqué officiel publié ce dimanche 11 octobre, Dakar a condamné cette attaque et manifesté sa solidarité avec le Royaume saoudien.

Le gouvernement sénégalais « condamne cet acte de violence en les termes les plus forts possibles », indique le communiqué, qui fait état de nombreuses victimes et de plusieurs centaines de blessés à la suite de cette frappe attribuée aux rebelles houthis du Yémen.

Dans sa déclaration, le Sénégal a également exprimé « sa plus profonde sympathie et sa solidarité inébranlable avec le Gouvernement et le peuple du Royaume fraternel d’Arabie saoudite ».

L’exécutif sénégalais a enfin présenté ses « condoléances les plus sincères aux familles des victimes » et formulé des vœux pour « un rétablissement rapide et complet aux blessés ».