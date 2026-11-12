Au bout de l’Atlantique…Des villages qui perdent leur jeunesse

À Yoff, Bargny, Mbao ou Niodior, l’émigration par pirogue vers les Canaries s’invite dans les conversations de famille. Pour certains jeunes, partir est devenu la seule option. Pour ceux qui restent, chaque départ ressemble à une séparation dont personne ne connaît l’issue.

Sur la plage, rien ne semble avoir changé. Les pirogues colorées sont alignées, les pêcheurs rangent leurs filets, la journée suit le rythme des marées. Mais dans les maisons, on parle d’autre chose. Beaucoup de jeunes regardent vers l’horizon, et pas pour pêcher.

À Yoff, Bargny, Mbao et Niodior, l’émigration clandestine fait désormais partie du quotidien. La mer a toujours été ici un lieu de travail et de transmission. Pour certains, elle est devenue le chemin vers un avenir qu’ils n’arrivent plus à imaginer au Sénégal. La pirogue ne sert plus seulement à pêcher. Elle sert aussi à tenter la traversée vers les Canaries, sans aucune garantie d’arriver. Le dernier drame survenu au large de Lompoul en est la parfaite illustration.

L’émigration, un espoir face à l’absence de perspectives

À Yoff, la pêche artisanale organise la vie du village depuis des générations. On apprend les gestes, les courants, on prend la mer pour nourrir sa famille. Aujourd’hui, une partie des jeunes ne pense plus que ce métier suffise à bâtir une vie. Ce n’est pas très différent à Bargny, où l’on s’inquiète du manque d’activités qui rapportent de l’argent. Même décor du côté de Mbao. À Niodior, dans les îles du Saloum, l’attachement à la mer cohabite avec les difficultés des habitants.

Pour beaucoup, la décision de partir n’a rien d’un coup de tête. Elle vient après des années de petits boulots, de recherches d’emploi sans réponse, de frustrations qui s’accumulent. « Honnêtement, beaucoup de jeunes ici ne voient plus vraiment leur avenir au Sénégal. Nous avons grandi au bord de la mer. Certains travaillent dans la pêche, d’autres ont appris un métier, mais cela ne suffit plus toujours pour vivre correctement. Tu peux passer des années à te débrouiller sans réussir à économiser ou à construire quelque chose », lance un jeune rencontré aux abords de la plage.

Il sait que la traversée est dangereuse. Mais quand on voit la situation économique du pays, des amis partir, et que certains s’en sortent en Europe, l’idée fait son chemin. « Quand tu regardes autour de toi, tu vois des amis qui partent et qui, parfois, arrivent à s’en sortir en Europe. Cela donne des idées. On sait que la traversée est dangereuse, mais certains finissent par se dire qu’il vaut mieux tenter sa chance que de rester sans perspective », rembobine-t-il.

Ce qu’il réclame est simple : « Nous ne demandons pas forcément à devenir riches. Nous voulons simplement pouvoir travailler, gagner dignement notre vie et aider nos parents. Si un jeune peut trouver un emploi stable ou développer une activité qui lui rapporte quelque chose, il réfléchira certainement à deux fois avant de prendre une pirogue. »

Les candidats au départ n’ont pas tous le même profil : pêcheurs, apprentis, commerçants, diplômés sans emploi. Certains ont enchaîné les petits métiers sans jamais se stabiliser. Pour eux, l’Europe est une chance de repartir de zéro, souvent embellie par le récit de ceux qui ont réussi.

Derrière chaque départ, des familles plongées dans l’angoisse

Les familles portent une grande part du poids. Quand un fils annonce son départ, les discussions durent. Les parents essaient de le retenir, les mères redoutent de ne pas le revoir, les épouses craignent de se retrouver seules avec les enfants.

À Bargny, une mère se souvient du jour où son fils lui a dit qu’il partait. « Quand mon fils m’a annoncé qu’il voulait partir en Espagne par la mer, j’ai eu très peur. Je lui ai demandé de réfléchir. Je lui ai parlé des naufrages et des jeunes qui ne sont jamais revenus. Mais il était déterminé. Il me disait qu’il voulait réussir et changer les conditions de vie de la famille », explique-t-elle.

Elle a insisté : « Je lui ai même dit que je préférais le voir rester ici avec peu de moyens plutôt que de le perdre dans l’océan. Mais il avait l’impression que nous ne comprenions pas sa souffrance. Il voyait son départ comme une solution. C’est difficile pour une mère de se retrouver dans cette situation. »

Souvent, le départ est motivé par l’envie d’aider ses proches. Certaines familles finissent par accepter, et parfois par réunir l’argent du voyage, en espérant qu’il trouvera du travail et enverra de quoi vivre.

Quand une pirogue disparaît, l’attente commence. On regarde le téléphone sans cesse, chaque sonnerie peut apporter une bonne ou une mauvaise nouvelle. « C’est une souffrance qu’on ne peut pas expliquer. Tu regardes ton téléphone à chaque instant. Dès qu’il sonne, tu espères entendre sa voix. Tu n’arrives plus à dormir tranquillement. Même lorsque tu fais les tâches quotidiennes, tes pensées sont ailleurs. La mer devient une inquiétude permanente », explique cette vendeuse de poisson.

Les conséquences ne sont pas que psychologiques. Les dettes contractées pour payer la traversée retombent parfois sur les parents. Les économies partent, des projets d’études, de commerce ou de construction sont abandonnés. Et quand le pire arrive, il faut vivre avec une absence dont on ne saura parfois jamais les circonstances.

La pêche artisanale face au risque de perdre sa relève

Au-delà des drames de famille, une question se pose aux communautés : qui prendra la suite ? La pêche artisanale repose sur des jeunes capables de reprendre le métier, et ils sont moins nombreux à le vouloir. À Niodior, un vieux pêcheur le constate : « Avant, les jeunes voulaient apprendre la pêche auprès de leurs parents et de leurs grands-parents. Ils étaient fiers de partir en mer et de revenir avec du poisson. Aujourd’hui, certains ne veulent même plus entendre parler de ce métier. Ils disent que la pêche ne rapporte plus assez et qu’ils préfèrent aller en Europe. »

Il ne juge pas ceux qui partent, mais il s’inquiète : « Un métier comme la pêche ne s’apprend pas en quelques jours. Il faut connaître la mer, les saisons, les vents et les courants. Tout cela se transmet de génération en génération. Si les jeunes partent et que les anciens disparaissent progressivement, qui va continuer ce travail ? Nous risquons de perdre une partie de notre héritage. »

Pour lui, la solution est économique : « Il faut moderniser les équipements, faciliter l’accès au matériel et mieux organiser la commercialisation du poisson. On ne peut pas demander aux jeunes de rester si leur travail ne leur permet pas de vivre dignement. »

Cela ne veut pas dire que ces villages se vident, ni que tous les jeunes veulent partir. Mais l’idée que la migration peut régler les problèmes du quotidien gagne du terrain, et les anciens le voient.

Revenir de la traversée, entre désillusion et prise de conscience

Toutes les traversées ne finissent pas de la même façon. Certains atteignent l’Espagne, d’autres sont interceptés et renvoyés, d’autres disparaissent en mer. Pour ceux qui rentrent, le retour est dur : le regard des proches, les attentes déçues, parfois les dettes. L’un d’eux a accepté de raconter.

« Je voulais aider ma famille. Je voyais mes parents se battre chaque jour pour joindre les deux bouts. J’avais essayé de travailler ici, mais les revenus étaient faibles et irréguliers. À force de voir des connaissances partir, je me suis dit que je pouvais moi aussi tenter ma chance », explique notre interlocuteur.

Puis la mer a tout changé. « C’était beaucoup plus difficile que ce que j’avais imaginé. En mer, tu comprends rapidement que tu n’as aucun contrôle sur la situation. Il y a la fatigue, la peur, les conditions difficiles et l’incertitude. À un moment, je me suis demandé pourquoi j’avais pris cette décision. Je ne souhaite à personne de vivre cette expérience. »

Il ne veut plus recommencer. « Aujourd’hui, je préfère chercher une activité ici, même si ce n’est pas facile. Je voudrais surtout que les autres jeunes comprennent qu’il ne faut pas croire que l’Europe est automatiquement une solution. Certains réussissent, mais beaucoup souffrent aussi. Et il y a ceux qui ne reviennent jamais. »

Sensibiliser ne suffit plus : les jeunes attendent des solutions

Les autorités sénégalaises travaillent avec leurs partenaires, notamment l’Espagne, contre les réseaux de passeurs et pour prévenir les départs. Interceptions en mer et campagnes de sensibilisation sont utiles. Mais elles ne répondent pas à la vraie question : pourquoi des jeunes préfèrent-ils risquer leur vie sur l’Atlantique plutôt que de bâtir leur avenir ici ?

Un responsable communautaire rappelle que le problème touche bien plus que les seuls partants. « Chaque départ touche plusieurs personnes : les parents, les frères et sœurs, les amis et parfois tout un quartier. Nous avons vu des familles perdre leurs économies pour financer un voyage. Nous avons également vu des parents vivre dans l’angoisse pendant des semaines. Ce phénomène ne concerne donc pas uniquement les jeunes qui prennent la mer. Il affecte toute la communauté. »

Pour lui, la sensibilisation seule ne marche pas. « Tu peux expliquer les dangers de la traversée, montrer des images de naufrages et raconter des histoires douloureuses. Mais si le jeune retourne chez lui et ne trouve ni emploi ni perspective, son envie de partir peut rester intacte. Il faut accompagner les messages de prévention par des solutions concrètes », explique-t-il.

Et il demande aux autorités d’agir : « Nous demandons davantage d’investissements dans les localités côtières. Il faut soutenir les jeunes, développer la formation professionnelle, accompagner les pêcheurs et faciliter la création de petites entreprises. Les jeunes ne doivent pas avoir le sentiment que leur avenir se trouve obligatoirement ailleurs. »

Le soir, sur les plages, l’océan continue son va-et-vient. Pour les uns, c’est le lieu de travail. Pour d’autres, une chance de recommencer. Pour les familles, c’est devenu un horizon d’incertitude. Et chaque fois qu’une pirogue s’éloigne, la même question revient : combien de jeunes faudra-t-il encore voir partir avant que rester redevienne une vraie perspective ? Le drame au large de lompoul doit interpeller plus d’un.

Aliou NGOM