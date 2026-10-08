Audience au TAS : La FSF assure s’être « bien défendue »

Au terme de l’audience tenue ce jeudi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, dans le dossier de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Seydou Sow, s’est exprimé au micro de RMC Sport. Soumis à la confidentialité des débats, il a indiqué que les avocats de la FSF avaient présenté leurs observations devant la formation arbitrale.

Au terme de l’audience ouverte ce jeudi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, dans le dossier de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, Abdoulaye Seydou Sow s’est exprimé au micro de RMC Sport. Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est montré mesuré, alors que les deux parties sont tenues de ne pas dévoiler le contenu des débats.

« Ce que nous pouvons dire, c’est que nos avocats ont présenté notre plaidoirie, ont présenté toutes nos observations et ont été entendus par la formation arbitrale », a déclaré le dirigeant sénégalais.

Abdoulaye Seydou Sow a également rappelé que le Sénégal ne pouvait pas entrer dans les détails de cette audience, le contenu des délibérations restant confidentiel. « Je ne peux pas dire ce qu’il s’est réellement passé car c’est un secret de la délibération. Mais je peux assurer que le Sénégal s’est bien défendu », a-t-il assuré.

La formation arbitrale doit désormais rendre sa décision dans les prochains jours ou semaines. En attendant, les différentes parties restent tenues à la réserve concernant les échanges qui ont eu lieu lors de cette audience consacrée à la finale de la CAN 2025, remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0).